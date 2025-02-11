Продюсер шоу Соловьева купила недвижимость в Европе

Продюсер проектов пропагандиста Владимира Соловьева Маргарита Житницкая приобрела несколько дорогих квартир в Москве и недвижимость в Болгарии, выяснили журналисты-расследователи The Insider. По данным издания, Житницкая не попала под санкции ЕС и постоянно проводит время за рубежом.

Маргарита Житницкая является владелицей M-production — крупнейшего российского частного подрядчика по производству политических ток-шоу. В их числе «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Право знать!», «Москва. Кремль. Путин», «Соловьев Live», «Полный контакт», «Наши с Борисом Якеменко», «Вечер Z» и беларусское политическое шоу «Азаренок. Напрямую».

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По данным издания, совокупная выручка M-production, которая управляет тремя юрлицами ООО «М-продакшн», ООО «М-Продакшн Медиа» и «М-Продакшн Групп», в 2023 году превысила 4,5 миллиарда рублей, увеличившись вдвое по сравнению с 2021 годом. Издание выяснило, что на компании ООО «М-продакшн» и ООО «М-Продакшн Медиа» оформлены два автомобиля Porsche, которыми пользуется сама Житницкая. Лично на продюсера записаны Mercedes-Benz GLS, BMW 420D, Porsche Cayenne и Land Rover Discovery Sport, пишет The Insider.

Сообщается, что Житницкой также принадлежат три московские квартиры общей площадью 226 квадратных метров в доме на Рождественском бульваре и две квартиры (195 квадратных метров) в ЖК «Сердце Столицы». По словам журналистов, три из этих пяти квартир она приобрела в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Журналисты утверждают, что стоимость недвижимости продюсера оценивается примерно в 230 миллионов рублей. Чистая прибыль ее фирм, как отмечается, в 2021–2023 годах достигла 655 миллионов рублей. Согласно утечке данных из налоговой, на которую ссылаются журналисты, личный доход продюсера в 2020 году составил 246 миллионов рублей.

Как стало известно изданию, за последние десять лет она более ста раз выезжала за рубеж: чаще всего в США и страны Европы — ЕС не ввел в отношении нее санкции. Журналисты также обнаружили, что Житницкая стала владелицей недвижимости в Болгарии. Ее апартаменты, как отмечается, расположены в комплексе недалеко от Бургаса.

Сообщается, что до 2022 года продюсер владела двумя болгарскими компаниями, которые позже она переписала на предполагаемого сына Глеба Пирятинского с американским гражданством.



