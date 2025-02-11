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Политика

Депутаты предложили ужесточить наказание за «дискредитацию» армии и призывы к санкциям

11:22 11.02.2025

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Яровая и Василий Пискарев разработали законопроект об ужесточении наказания за «дискредитацию» армии и призывы к санкциям «из корыстных побуждений или по найму», пишет «Коммерсантъ». Опрошенные изданием юристы заявили, что новые поправки коснутся прежде всего журналистов, общественных деятелей, адвокатов и политиков. 

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В статьях о «дискредитации» армии и о призывах к санкциям авторы документа предложили ввести конфискацию имущества и отменить принцип преюдиции — он подразумевает применение уголовной статьи в отношении гражданина лишь после административного наказания. 

Согласно законопроекту, призывы к введению санкций против России (ст. 284.2 УК), если они были осуществлены «из корыстных побуждений или по найму», будут наказываться штрафом от одного до трех миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет. В действующем законодательстве по этой статье предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет.

Точно так же, без преюдиции, авторы законопроекта предложили наказывать за публичную «дискредитацию» Вооруженных сил (ст. 280.3 УК) с «корыстными помыслами». Наказание останется прежним в виде штрафа до одного миллиона рублей или лишения свободы на срок до семи лет (при отягчающих обстоятельствах). 

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В случае если «из корыстных побуждений» гражданин посодействует исполнению антироссийских решений международных организаций (ст. 284.3), то ему может грозить до семи лет заключения. Документ также предусматривают возможность конфискации имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.

Сообщается, что авторы законопроекта мотивировали его актуальность защитой интересов России «от преступной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности».

Адвокат Александр Караваев в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что власти таким образом «показали профессиональным субъектам очередную красную линию, за которую не надо заходить».

«Речь идет о журналистах, правозащитниках, адвокатах, социологах, политиках, активистах, а также частично о научном сообществе. Совершение преступления из корыстных побуждений предполагает, что оно было совершено с целью получения материальной выгоды либо избежания материальных затрат. Это могут быть как зарплаты, так и гранты», — сказал он. 

Адвокат Дмитрий Аграновский в свою очередь отметил, что все статьи, направленные на обеспечение нацбезопасности, «постепенно будет перекочевывать из Административного кодекса в Уголовный». 

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