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Общество

Популярный в России китайский грузовик признали небезопасным

20:14 11.02.2025

Китайский крупнотоннажный грузовик Shacman серии SX3258 занял больше пяти процентов от общего объема продаж машин в своем сегменте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат». В понедельник Росстандарт запретил импорт и реализацию этих грузовиков из-за несоответствия требованиям безопасности.

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин предположил в разговоре с РИА «Новости», что место грузовиков Shacman SX3258 должен занять «Камаз». Он отметил, что проблемы с сертификацией в России также испытывает китайский производитель Sitrak.

Крупнотоннажными грузовиками (HCV) «Автостат» считает машины с полной массой от 16 тонн. В 2024 году в этом сегменте на китайские бренды пришлось 68,8 процентов рынка. На первом месте по продажам машин находится китайская компания Sitrak, на втором — российский «Камаз», следом за ними идет Shacman.

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Всего в 2024 году в России было продано 102 тысячи крупнотоннажных грузовиков. Среди конкретных моделей первые три места по числу продаж в 2024 году занимают автомобили из Китая. Модели серии Shacman SX3258 оказались на третьем месте — в России продали 5236 таких машин, что составляет 5,13 процента рынка HCV.

В августе прошлого года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов поблагодарил китайских производителей за помощь во время ухода с российского рынка западных компаний. При этом он призвал ввести «защитные меры» против ввоза китайских грузовиков. «Ростех» владеет долей в «Камазе», отмечает издание The Moscow Times.

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