EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянка пыталась «изгнать нечисть» из квартиры и случайно устроила пожар

15:41 11.02.2025

В селе Каракулино 67-летняя жительница проводила в своей квартире обряд по «изгнанию нечистой силы» и случайно устроила пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций по Удмуртии.

По данным ведомства, в день происшествия пенсионерка проводила обряд по «изгнанию колдунов» с помощью парафиновой свечи. Зажженный атрибут, как отмечается, сельчанка поставила на стиральную машину и ушла в другую комнату. 

Мы потеряли нашу дочь
Мы потеряли нашу дочь
Это невыносимо больно, но мы справляемся. Она объединяла очень разных людей, и мы продолжаем ее дело
Общество21 минута чтения

В МЧС сообщили, что обнаружив возгорание пенсионерка испугалась и выбежала на улицу. «Пожарных вызвали соседи. Огонь на двух квадратах потушили», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Ижевске 85-летняя женщина из-за страха преследования забаррикадировала входную дверь мебелью и подожгла обои в своей квартире на улице Ворошилова. По данным МЧС, после того, как огонь охватил и другую часть квартиры, пенсионерка попыталась его потушить. После неудачных попыток она вышла на балкон, сказали в ведомстве.

«К нашему приезду бабушка стояла на балконе второго этажа, соседи растянули покрывало и просили спрыгнуть. Остановив их, мы поставили трехколенную лестницу и поднялись к ней. Женщину пришлось уговаривать спуститься. Она сказала, что пока мы ей не наденем тапочки, она никуда не пойдет. Обули, спустили», — рассказал о том дне начальник караула пожарно-спасательной части №4 Георгий Белых.

Про осла и другие события на фронте
Про осла и другие события на фронте
Российская армия начала использовать ослов для перевозки грузов. При чем тут «правило Навального»?
Политика4 минуты чтения

В ведомстве сообщили, что пожар уничтожил имущество женщины на 10 квадратах. К тушению пожара были привлечены 25 спасателей и восемь единиц спецтехники.

В ноябре 2024 года жительница города Балахна в Нижегородской области устроила пожар в квартире на улице Коммунистической. По версии следствия, пожар возник из-за того, что в ходе ссоры женщина подожгла кровать своего сына. «От воздействия высокой температуры он проснулся и своевременно вызвал аварийно-спасательные службы, которые оперативно ликвидировали пожар», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

Женщину обвинили в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Материалы дела следователи направили в суд.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования