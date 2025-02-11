Россиянка пыталась «изгнать нечисть» из квартиры и случайно устроила пожар

В селе Каракулино 67-летняя жительница проводила в своей квартире обряд по «изгнанию нечистой силы» и случайно устроила пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций по Удмуртии.

По данным ведомства, в день происшествия пенсионерка проводила обряд по «изгнанию колдунов» с помощью парафиновой свечи. Зажженный атрибут, как отмечается, сельчанка поставила на стиральную машину и ушла в другую комнату.

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В МЧС сообщили, что обнаружив возгорание пенсионерка испугалась и выбежала на улицу. «Пожарных вызвали соседи. Огонь на двух квадратах потушили», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Ижевске 85-летняя женщина из-за страха преследования забаррикадировала входную дверь мебелью и подожгла обои в своей квартире на улице Ворошилова. По данным МЧС, после того, как огонь охватил и другую часть квартиры, пенсионерка попыталась его потушить. После неудачных попыток она вышла на балкон, сказали в ведомстве.

«К нашему приезду бабушка стояла на балконе второго этажа, соседи растянули покрывало и просили спрыгнуть. Остановив их, мы поставили трехколенную лестницу и поднялись к ней. Женщину пришлось уговаривать спуститься. Она сказала, что пока мы ей не наденем тапочки, она никуда не пойдет. Обули, спустили», — рассказал о том дне начальник караула пожарно-спасательной части №4 Георгий Белых.

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В ведомстве сообщили, что пожар уничтожил имущество женщины на 10 квадратах. К тушению пожара были привлечены 25 спасателей и восемь единиц спецтехники.

В ноябре 2024 года жительница города Балахна в Нижегородской области устроила пожар в квартире на улице Коммунистической. По версии следствия, пожар возник из-за того, что в ходе ссоры женщина подожгла кровать своего сына. «От воздействия высокой температуры он проснулся и своевременно вызвал аварийно-спасательные службы, которые оперативно ликвидировали пожар», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

Женщину обвинили в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Материалы дела следователи направили в суд.

