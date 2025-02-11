Блогер рассказал о системе автоматических отказов в опубликованных на HeadHunter должностях

В личном кабинете работодателя на портале для поиска работы и сотрудников HeadHunter есть возможность автоматически отфильтровывать соискателей по полу и возрасту, утверждает блогер Антон Назаров. На это обратила внимание «Коса».

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Судя по скриншотам, опубликованным Антоном Назаровым, в личном кабинете HeadHunter работодатель может указать демографические параметры из резюме, которые он готов рассматривать. Сервис дает возможность выбирать пол желаемого кандидата, верхнюю и нижнюю границы возраста, уровень образования, опыт работы, регион проживания и гражданство.

По словам Назарова, в случае, если резюме соискателя не соответствует параметрам, сервис автоматически ответит на заявку сообщением «извините, мы решили продолжить с другим кандидатом».

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В интерфейсе на скриншотах Назарова есть примечание: «Используйте фильтры по полу и возрасту только в случаях, когда это не нарушает трудовое законодательство». При этом блогер отмечает, что Трудовой кодекс прямо запрещает дискриминацию по полу, возрасту и происхождению, за исключением редких случаев. Например, если профессия входит в список запрещенных для женщин.

Также Назаров пишет, что HeadHunter позволяет отмечать желаемый опыт работы кандидата. Среди опций, которые можно выбрать, в публикации указаны варианты: «Нет опыта», «От 1 года до 3 лет», «От 3 до 6 лет» и «Больше 6 лет». Из-за этого блогер объяснил подписчикам, что не обязательно указывать опыт работы больше семи лет, и заодно напомнил, что рекрутеры могут отказывать кандидатам по причине overqualified — из-за слишком большого опыта для данной вакансии.