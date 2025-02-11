Правительство захотело привязать доходы учителей к успехам учеников

Правительство хочет сделать доходы учителей зависящими от «успехов учеников», рассказал на мероприятии в Госдуме вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА «Новости». Система премий должна работать «по принципу подготовки спортсменов», когда тренер получает поощрение за достижения подопечного, уточнил чиновник.

Для учителей будет создана система выплат «за успехи учеников во взрослой жизни», сказал зампредседателя правительства. В создании системы участвует Федеральная налоговая служба, «поскольку НДФЛ – это региональный налог», добавил Чернышенко.

Система вознаграждений прописана в документе под названием «Стратегия развития образования в России», над которым «работает свыше тысячи экспертов», сообщил корреспондент информагентства. Стратегия «учитывает традиционные ценности», правительство планирует утвердить документ в этом году, пишет РИА «Новости».

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В конце декабря Чернышенко говорил, что «Стратегия», где будет прописана система изменения дохода учителей в зависимости от успешности учеников, появится «уже после Нового года». Вице-премьер уточнял, что еще не готова система оценки успешности, «которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат».

Совет при президенте по науке и образованию собирался рассмотреть «Стратегию» не раньше второй половины 2025 года, сообщило издание «Мел». По информации издания, Чернышенко предлагает сделать систему привязки доходов педагогов к успехам учеников работающей «как в отношении тренеров, которые подготовили чемпионов в спорте, по всей цепочке». «Тех, кто создавал этот успех спортсмена, их вознаграждают», — процитировал «Мел» вице-премьера.

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Сейчас для тренеров действует система ситуативных премиальных выплат за достижения спортсменами результатов на конкретных соревнованиях. С 2024 года для тренеров, которые готовили олимпийских и паралимпийских чемпионов и в России, и в СССР, установлена прибавка к выплатам по старости размером 250% от социальной пенсии. В 2025 году средний размер пенсии по старости составляет 15,4 тысячи рублей.