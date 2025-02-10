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Общество

Употребление алкоголя при диабете и высоком давлении увеличивает риск повреждения печени

23:58 10.02.2025

Американские ученые выяснили, что употребление алкоголя при наличии признаков ожирения, диабета или высокого кровяного давления повышает риск серьезного повреждения печени примерно в два раза. Об этом сообщает CNN.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, почти половина всех американцев страдает повышенным кровяным давлением, более чем у трети граждан наблюдается преддиабет, а около 40% населения страдают ожирением. По словам экспертов, эти заболевания способствуют накоплению жира в печени, что затем может привести к фиброзу или рубцеванию печени.

Помимо этого, употребление алкоголя повреждает клетки печени и может привести к дополнительному накоплению жира. Воспаление и рубцевание, вызванные избыточным жиром, могут в конечном итоге привести к циррозу, что увеличивает риск печеночной недостаточности и рака печени. Этот двойной удар жировых отложений может быть причиной значительного увеличения рубцевания печени, утверждает ведущий автор исследования Брайан Ли.

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«Полученные результаты выявляют группу населения с очень высоким риском развития заболеваний печени и позволяют предположить, что имеющиеся проблемы со здоровьем могут оказывать большое влияние на то, как алкоголь воздействует на печень», — отметил Ли.

В то же время, по словам Ли, если у человека нет внешних признаков ожирения, высокого кровяного давления или диабета, это не означает, что он может спокойно употреблять алкоголь в больших количествах. «Мы знаем, что алкоголь токсичен для печени, и все сильно пьющие люди подвержены риску прогрессирующего заболевания печени», — добавил ученый.

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Кроме того, Эндрю Фримен, директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и оздоровлению в Национальном еврейском центре здравоохранения в Денвере, который не принимал участия в исследовании, утверждает, что употребление в пищу обработанных продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, например, хот-догов, сосисок, бекона и пепперони, может привести к резистентности организма к инсулину. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня сахара в крови, а затем — к ожирению печени.

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