Топ-менеджера золотодобывающей компании задрал медведь

В Озернинском горно-металлургическом комбинате в Карагинском районе Камчатского края медведь убил сотрудника золотодобывающей компании. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил региональный министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

«Происшествие с медведем. Сегодня в районе ГМК на реке Озерная в Карагинском районе медведь совершил нападение на работника предприятия «Сигма-К». Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен. Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств», — написал он.

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В свою очередь, телеграм-канал «112» без указания источников уточняет, что погибшим оказался 46-летний заместитель генерального директора по технологиям компании «СиГМА» Денис Шалдыбин.

По данным канала, дикий зверь зашел прямо на территорию предприятия, где наткнулся на Шалдыбина. Как сообщается, медведь схватил мужчину и утащил в ближайший овраг, который находился в нескольких десятках метров.

Услышав крики Шалдыбина, его коллеги поспешили на помощь и выбежали на улицу. Там они увидели следы крови и пошли по ним, пока не обнаружили зверя, рвавшего уже безжизненное тело мужчины.

Начальник службы безопасности предприятия застрелил медведя. Позже прибывшие на место сотрудники полиции и следственного комитета начали проверку по факту гибели человека.

В это время года медведи должны находиться в спячке, однако, по словам специалистов, оттепели и малое количество снега могли разбудить зверя и заставить его отправиться на поиски еды.