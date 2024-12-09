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Общество

Россияне назвали размер приемлемой пенсии

11:15 09.12.2024

Россияне считают приемлемой пенсию размером в 110 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании Страхового дома ВСК, которое опубликовало РИА «Новости». 

«С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии. Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50-100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей – с 12% в начале года до 25% в конце года», — выяснили аналитики. 

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В исследовании отмечается, что самые высокие ожидания по размеру пенсии у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время каждый второй гражданин России, участвующий в исследовании, еще не начинал формировать сбережения на пенсию, а более 32% респондентов вовсе не планируют этого делать.

Как напоминает РБК, минувшим летом Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в соответствии с которыми большинство россиян считают достаточной для комфортной жизни пенсию в 40 тысяч рублей. 

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При этом издание отмечает, что эта сумма почти в два с половиной раза больше, чем средний размер назначенной пенсии в апреле 2022 года (16 974 рублей).

Опрос также показал, что, чем ниже текущий доход россиянина, тем больше он надеется на государство в вопросе обеспечения себя пенсией. Так, главным гарантом пенсионного обеспечения государство назвали 64% респондентов. При этом среди граждан, считающих себя материально обеспеченными, таких оказалось лишь 30%, а среди тех, кто оценивает свой уровень дохода как низкий — 73%.

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