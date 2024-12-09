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Общество

Магазины начали скупать у россиян смартфоны для перепродажи

11:58 09.12.2024

Магазины группы «М.Видео-Эльдорадо» начали скупать у россиян использованные смартфоны Apple, Samsung и других брендов. Бывшие в употреблении устройства планируют снова перепродать через магазины сети. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ритейлера. 

В «М.Видео-Эльдорадо» уточнили, что также готовы скупать устройства фирм Huawei, OPPO, realme, Tecno и Honor. Магазин обещает проверить рабочее состояние использованных телефонов и только после этого выставить их на продажу. На полках такие смартфоны будут продаваться как «восстановленный товар». 

Ритейлер оценил объем рынка всей восстановленной техники в России в 130 миллиардов рублей. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» объявил о планах расширить перепродажу б/у устройств: например, позже в продажу могут поступить использованные планшеты и бытовая техника. В начале декабря эксперты предрекали, что Россия может столкнуться с дефицитом новой бытовой техники из-за лицензий, которые запрашивает российская таможня. 

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«Коммерсантъ» утверждает, что «М.Видео-Эльдорадо» хочет выйти на ресейл-рынок, чтобы избежать финансовых трудностей. Эксперты, с которыми поговорила газета, разделились во мнении по поводу эффективности такой политик. Один источик издания среди ритейлеров сомневается в перспективности ресейла. Другой собеседник, напротив, считает рынок подержанных гаджетов прибыльным, хотя и рискованным из-за низких оборотов в сегменте.

«Ритейлер выкупает подержанные устройства с дисконтом в 30–40%, обслуживает в собственном сервисе и продает с наценкой в 15%. Максимальная маржа с нового устройства около 15%», — объяснил собеседник «Коммерсанта» среди ритейлеров.

«М.Видео-Эльдорадо» не первая компания, которая решила заняться перепродажей использованных устройств. В 2022 году такую услугу запустили «Авито» и «МегаФон». В тот год продажи новых смартфонов упали на 35% год к году, когда как рынок использованных телефонов увеличился в два раза за тот же период. Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров признал, что 75% продаж компании до сих пор приходится именно на ресейл-рынок. 

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