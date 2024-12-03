Россия может столкнуться с дефицитом бытовой техники

Российская таможня перестала пропускать на границе оборудование, которое заправлено специальной охлаждающей смесью. Под ограничения попали сотни кондиционеров и холодильников, из-за чего в стране может образоваться дефицит бытовой техники. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Федеральная таможенная служба (ФТС) с 12 ноября начала запрашивать специальные лицензии для поставщиков бытовой техники с фреоном R-410. Лицензию на ввоз оборудования выдает российский Минпромторг. Такая мера остановила часть продукции, подтвердил гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников.

Директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин рассказал, как проходит процедура получения лицензии Минпромторга. На нее уходит как минимум 45 суток. Чтобы успешно ее пройти поставщик обязан отдать свой товар в химико-аналитическую лабораторию, а затем в Росприроднадзор. Только после этого Минпромторг может рассмотреть выдачу лицензии.

Антон Гуськов, представитель ассоциации РАТЭК, куда входят магазины бытовой техники и электроники DNS и «М.Видео-Эльдорадо», не видит смысла сейчас оформлять лицензию Минпромторга. Дело в том, что этот документ будет действовать только до конца года, если поставщик оформит его в ближайшее время. Он предположил, что из-за блокировки поставок в России может начаться дефицит кондиционеров, потому что они не производятся в стране.

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Ограничительные меры коснулись не только стран Запада, но и стран СНГ, чьи поставщики не переставали работать с Россией из-за санкций. Прудников рассчитал, что из-за новых норм поставщики кондиционеров могут потерять 200-300 миллионов рублей с 12 октября. Директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» (компания производит кондиционеры) Павел Симонов предположил, что в ближайшее время в портах России и Китая скопится порядка 300-400 контейнеров с готовой продукцией стоимостью в два миллиарда рублей.

«Это повлияет на стоимость продукции, так как все понесенные расходы импортеры будут вынуждены закладывать в цену для конечного потребителя», — объяснил Симонов.

Кузин отметил, что в теории поставщик вообще может слить фреон из оборудования до прохождения таможни, а потом залить его обратно, когда товар окажется на территории России. Однако, по его словам, это «увеличивает накладные расходы поставщика».

В Минпромторге прокомментировали ситуацию. Представитель министерства заверил, что с 1 октября по 2 декабря было выдано 27 лицензий от 21 заявителя. Кроме того, он опроверг информацию о том, что процедура выдачи лицензии длится более 45 суток: по его словам, оформление лицензии занимает от двух до семи рабочих дней. Тем временем в ТПХ «Русклимат» сообщили, что основная часть поставок сейчас остановлена на границе с Китаем.