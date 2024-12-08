Стали известны любимые способы россиян хранить продукты

Чаще всего россияне хранят продукты в холодильнике, однако 21% пользуются для этого погребом, 14% держат еду на балконе, а 9% — в гараже. Исследование способов и средств хранения продуктов питания и заготовок впрок провел холдинг «Ромир», результаты опубликовало ТАСС.

«Мужчины чаще предпочитают в качестве специального помещения для хранения погреб и кладовую, а женщины отдают предпочтение балкону», — процитировали журналисты авторов исследования.

Меньше всего домохозяйств без отдельных помещений для хранения продуктов оказалось в Приволжском и Южном федеральных округах — 35%. В Дальневосточном округе доля таких респондентов составила 65%, в Санкт-Петербурге — 60%, а в Москве — 76%.

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Исследователи также спросили россиян о дополнительных холодильниках и отдельных морозильных камерах. 21% опрошенных признались, что у них есть отдельная морозильная камера, 15% сообщили о втором холодильнике, а 3% — о трех и более холодильниках либо более чем одной дополнительной морозильной камере.

Больше всего дополнительных аппаратов для быстрого замораживания пищевых продуктов оказалось у жителей Северо-Кавказского федерального округа. Они есть у 34% респондентов из этих регионов, подсчитал «Ромир». Доля обладателей вторых холодильников больше всего среди россиян из Южного округа — 27%.

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В то же время 15% москвичей заявили, что у них вообще нет холодильника. Меньше всего дополнительных средств хранения еды в целом характерна для жителей мегаполисов, уточнили исследователи. Это следствие «потери связи с традицией», высокого уровня «потребительской уверенности» и развитой ретейл-инфраструктуры, объяснила директор по развитию бизнеса холдинга «Ромир» Анастасия Джафарова.

«На возвращение к традиции может повлиять экономическая ситуация. Люди вновь могут начать покупать товары про запас по скидке или в сезон, если почувствуют в этом рациональную необходимость», — объяснила представитель социологической службы.