Чиновница постаралась успокоить отказывающихся рожать словами «ребенок кормит себя сам»

Заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова сообщила женщинам, которые боятся рожать детей из-за нехватки денег, что «ребенок кормит себя сам». Чиновница сделала заявление на мероприятии в перинатальном центре, сообщило издание «7х7. Горизонтальная Россия».

Замглавы областного правительства призвала женщин положиться на господдержку и не опасаться финансовых трудностей, которые могут возникнуть при рождении ребенка. Чиновница рассказывала беременным, что в перинатальных центрах есть специальные «семейные кураторы», которые обязаны давать консультации.

«Для женщины, которая понимает, что рождение ребенка — это определенные финансовые сложности, дополнительная нагрузка на семью, наш семейный куратор рассказывает о финансовом треке — ребенок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки», — сказала Суворова.

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Она перечислила федеральный и региональный материнские капиталы, а также пособие, которое платится начиная с беременности и заканчивая 17-летием ребенка. Пособие платится нуждающимся, «исходя из прожиточного минимума», уточнила чиновница.

За ранние роды в Рязанской области с февраля 2023 года полагается по 50 тысяч рублей на каждую женщину возрастом до 25 лет. Женщинам других возрастов — по 20 тысяч рублей. «Выплаты можно оформить проактивно, в роддоме», — сказала Суворова.

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Размер регионального капитала в Рязанской области в 2024 году составляет 85 896 рублей. Его нельзя потратить по своему усмотрению, сфера применения ограничена покупкой жилья, ремонтом в доме, медицинскими услугами в специально лицензированных учреждениях. Федеральный маткапитал сейчас составляет от 630 300 до 833 000 рублей.

Выплаты за ранние роды в 2024 году действуют в Вологодской, Ленинградской, Кировской, Орловской, Самарской, Челябинской областях, республиках Карелия и Мордовия, Красноярском, Пермском и Хабаровском крае.