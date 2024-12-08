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Новости

Ученые оценили влияние соцсетей на ностальгию по советскому прошлому

14:42 08.12.2024

Ученые Таллиннского университета провели исследование роли соцсетей в поддержании ностальгии по советскому прошлому. Авторы исследования пытались понять, почему ностальгия набирает популярность, чем стимулирована и как влияет на восприятие истории, сообщил портал новостей Эстонского национального телерадиовещания.

Соавтор исследования, доцент Института гуманитарных наук Таллиннского университета Наталья Чуйкина рассказала журналистам о результатах исследования на примере группы в фейсбуке «Советская Эстония / Eesti NSV». В группе сейчас состоит около 45 тысяч пользователей. Паблик выделяется на фоне других благодаря тому, что концентрируется именно на воспоминаниях о временах СССР, объяснила доцент.

Авторы исследования отобрали 212 самых популярных постов с конца 2022-го по начало 2023 года, у которых было больше всего реакций, репостов и комментариев. Самыми востребованными оказались посты с фото и видео из личных архивов или хроники, рассказала Чуйкина.

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По содержанию это изображения видов объектов, локаций, людей или, например, еды. Тональность самих постов в группе «Советская Эстония / Eesti NSV» очень нейтральная, люди просто делятся старыми фотографиями и не создается впечатления, что советское прошлое идеализируется или «имеет под собой какую-то идеологическую составляющую», сказала соавтор исследования. Но это только на первый взгляд, уточнила она.

Если начать читать комментарии, то можно заметить, как люди формируют «проблемную зону». Например, под фото с прилавком эстонского магазина в советское время появляется вопрос: «А где сметана с сахаром?» И вокруг этого вопроса «может развиться целая дискуссия», рассказала представительница Института гуманитарных наук. Помимо обычных комментариев, которые «формируют реальное общее воспоминание», появляются и идеологизированные, отметила исследовательница.

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Результаты показали, что участников подобных пабликов можно разделить на противоборствующие группы. Есть те, кто считает, что «раньше было лучше», и те, кто считает, что лучше сегодня. Есть люди, которые позиционируют себя как участников русскоязычного сообщества, а есть считающие себя частью эстоноязычного. Часть участников группы всерьез идеализирует советский период, а другая часть живет настоящим и относится ко временам СССР как к части истории, рассказала Чуйкина.

По ее словам, хорошо заметен конфликт поколений. В группе «Советская Эстония / Eesti NSV» состоит много людей старше сорока лет, и ностальгия «проходит в комментариях красной нитью». Самым популярным периодом истории СССР, которому посвящено большинство постов, стал брежневский, поскольку на это время пришлось детство и молодость большинства участников подобных пабликов, объяснила представительница Таллиннского университета.

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