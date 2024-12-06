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Общество

Россиянки начали продавать свои яйцеклетки в Китай

13:02 06.12.2024

В Китае работает подпольный рынок донорства по продаже российских яйцеклеток. Схема устроена таким образом, что здоровым, привлекательным славянкам без вредных привычек обеспечивают перелет в Китай и заселение в комфортабельных отелях, а затем им проводят процедуру изъятия яйцеклеток — иногда болезненную и рискованную. Об этом говорится в исследовании издания «Люди Байкала».

Такая схема существует давно, выяснили журналисты. Дело в том, что в Китае запрещена купля-продажа яйцеклеток. Единственный выход — специальные агентства, готовые предоставить весь спектр услуг, запрещенный китайским законодательством. Потенциальным клиентам помогают подобрать донора яйцеклетки по всем запрашиваемым параметрам внешности и состояния здоровья. 

Основатель агентства «Sunrise family» Константин (имя изменено) поделился, что начал заниматься поиском доноров для китайских клиентов в 2016 году, «когда это еще не было мейнстримом». «Девушка у меня, партнер, получается, она проходила сама программу донорства в Китае. И у нас появилась мысль, что, возможно, будет хороший спрос, если будут приезжать девушки-славянки», — рассказал мужчина.

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По его словам, популярность их услуг стала расти после того, как у первых клиентов начали рождаться «красивые» дети-метисы. Уже к 2020 году в программу донорства вступали около десяти девушек в месяц. Типичные клиенты агентства, это одинокие мужчины, которых родственники подгоняют с рождением детей, пары, у которых не получилось зачать ребенка самостоятельно, и представители ЛГБТ-сообщества. 

По данным издания, стоимость донорства складывается из разных факторов. В первую очередь, клиенты смотрят на внешность: рост, вес, белизну и состояние кожи. Они не любят родинки, веснушки и рыжий цвет волос.  Китайцы также отдают предпочтение «натуральной красоте», «милоте» и «женственности» — девушки с татуировками, нарощенными ресницами и филлерами имеют меньше шансов стать донорами. 

Китай открыл границы для иностранцев в 2023-м году, и агенты начали активно рекрутировать новых девушек, пишет издание. Летом 2024 года в соцсетях среди российских пользовательниц стала все чаще появляться реклама донорства яйцеклеток в Китае.

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В апреле 2024 года 22-летняя москвичка Анна (имя изменено) увидела в инстаграме видео агентства, набирающего россиянок для донорства яйцеклеток в Китае. На видео девушка показывала пачку долларовых купюр и рассказывала о том, как за одну процедуру можно заработать от трех до семи тысяч долларов. В ролике также говорилось, что кандидатки в доноры должны быть от 18 до 30 лет, не худые и не толстые, без вредных привычек и наследственных заболеваний. 

«Я сначала не поверила таким суммам. И в интернете писали, что в Китае в подпольных клиниках проводят все это, что там девочек кидают, деньги не выплачивают. Ну, и я забила на все это, но через месяц снова наткнулась на рекламу», — рассказала она.

Девушка все же написала в агентство, заполнила анкету, прошла собеседование с потенциальными клиентами и, получив одобрение, вылетела в Китай. Анне оплатили все расходы на перелет в обе стороны, проживание в комфортабельном отеле, питание, медицинские процедуры, включая гормональную стимуляцию. Когда яйцеклетки созрели девушку отвезли в подпольную клинику. За ней приехал белый тонированный минивэн, в котором помощник агента забрал у девушки телефон, сумку со всеми документами, и приклеил на руку стикер с иероглифами. 

«У меня тогда началась небольшая паника. Думаю, ну все, сейчас меня на органы и сдадут. Успокоилась я от вида китаянок: они болтали, хихикали. Я подумала, раз местные тоже со мной едут, наверное, все будет хорошо», — вспоминает она.

В подпольной клинике девушку посадили в гинекологическое кресло и поставили наркоз. Во сне под контролем УЗИ Анне прокололи полой иглой яичники и с ее помощью извлекли созревшие яйцеклетки. После процедуры ей отдали вещи и повезли в обычную больницу ставить «восстанавливающие капельницы», содержимое которых ей было неизвестным. Вскоре у девушки разболелся живот — острая боль стала проходить только спустя сутки.

«Я лежала и просто не могла пошевелиться. Было очень больно, живот был надутый: я даже не могла вдохнуть. Это была самая ужасная моя ночь», — рассказала она. Анна подозревает, что у нее тогда развился синдром гиперстимуляции яичников. 

Издание отмечает, что любое хирургическое вмешательство влечет за собой риски и в Китае все зависит от добросовестности врачей. 

«Может случится аллергическая реакция, или кровотечение после пункции, или гиперстимуляция яичников. Может ли женщина быть абсолютно уверена, что ей окажут полноценную экстренную помощь? И кто вообще будет нести ответственность за лечение осложнений, если женщина-донор отдала свои ооциты и уехала обратно к себе домой в Россию? То есть она остается в этом случае один на один со своей проблемой», — утверждает репродуктолог Надежда Веряева.

Анна поделилась, что за донороство она получила семь тысяч долларов наличными.

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