Столкнувший беременную жену со скалы мужчина потребовал миллионы долларов за развод

Юй Сяодун сбросил свою беременную жену, китаянку Ван Нань, с 34-метровой скалы в Тайланде. Женщина выжила, но получила множество травм и потеряла плод. Теперь он, находясь в заключении, требует четыре миллиона долларов за развод. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, в июне 2019 года мужчина столкнул свою жену со скалы в национальном парке в Таиланде, в результате чего она получила 17 переломов костей и перенесла обширную операцию. Женщине вставили более 100 стальных штифтов и наложили более 200 швов. Также врачи не смогли спасти беременность Ван и заявили, что в будущем она вряд ли сможет забеременеть естественным путем.

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При этом Ван столкнулась с трудностями при разводе. По данным издания, мужчина хочет добиться компенсации за «эмоциональные потери» в размере 30 миллионов юаней (4,1 миллиона долларов США). «Юй и его мать утверждают, что эта сумма должна компенсировать его душевные страдания», — рассказала Ван.

При этом он отбывает 33-летний срок с июня прошлого года и не может лично присутствовать на судебном процессе по разводу, согласно семейному праву Китая. В связи с этим Чжан Юнцюань, бывший прокурор и нынешний партнер юридической фирмы Grandall, охарактеризовал дело Ван как «тупик» и «неразрешимую ситуацию».

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Кроме того, в сентябре этого года Ван рассказала о рождении сына, зачатого с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однако в документах на ребенка ей пришлось указать, что его отцом является Юй, поскольку они все еще не развелись.

Произошеднее вызвало бурные дискуссия в соцсетях. Некоторые пользователи заявили, что закон о расторжении брака должен быть пересмотрен, а в случае совершения кем-то из супругов тяжких преступлений, суды должны ускорять бракоразводный процесс.