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Общество

Срочника расстреляли за отказ ехать на войну

21:55 06.12.2024

19-летнего срочника Артема Антонова из Татарстана расстрелял лейтенант 394-го мотострелкового полка, чье имя не называется. Родственники Антонова утверждают, что перед этим его неоднократно пытали. Об этом сообщают «Важные истории».

По данным издания, инцидент произошел 21 октября на полигоне «Ильинский» 60-й мотострелковой бригады в Приморском крае. Согласно материалам доследственной проверки, с которыми ознакомились журналисты, лейтенант снял с предохранителя свой автомат и выстрелил в строй срочников. Одна из пуль попала Антонову в голову, в результате чего он скончался на месте.

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При этом, как отмечает издание, перевести оружие в режим стрельбы сразу несколькими патронами за раз довольно сложно, поскольку «специально для экономии патронов в стрессовых условиях конструкторы автомата заложили возможность сперва перевести оружие с предохранителя только на одиночный огонь». 

Родственница Антонова, чье имя не называется, утверждает, что его могли застрелить за отказ подписать контракт и отправиться в зону боевых действий в Курскую область. Из-за этого, по ее словам, срочника неоднократно пытали.

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«Над ним издевались, по восемь дней подряд ставили в наряд, не оказывали медицинскую помощь, били железными прутами по рукам и шее. Он делился этим с близкими друзьями в закрытой группе, которую сразу после его гибели удалили. Артема убили 21 октября, нам сказали об этом только 23 октября, видимо, не знали, как замести следы», — рассказала женщина.

Тело Антонова вернули семье. Его родственники знают имя стрелявшего в него лейтенанта, но не называют его из соображений безопасности.

Антонова призвали в армию летом этого года и отправили служить в Уссурийск, откуда солдаты уезжали в Курскую область. «Важные истории» отмечают, что в местных пабликах во «Вконтакте» стали появляться сообщения о том, что срочник «решил отдать жизнь за родину».

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