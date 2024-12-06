Греф сравнил Центробанк с НАТО

Президент Сбера Герман Греф сравнил действия Банка России с расширением НАТО. ЦБ переступил «красные линии», заставляя проводить все расчеты в стране по единому универсальному QR-коду, заявил глава крупнейшего российского коммерческого банка на мероприятии «День инвестора Сбера».

Обрабатывать платежи по единому QR-коду должна будет подконтрольная ЦБ Национальная система платежных карт. «Ссылка на платежный стикер у нас в государстве станет монопольной, внесен закон на эту тему, это беспрецедентная вещь», — сообщил президент Сбера.

Греф рассказал, что у Сбера и группы банков-партнеров («Альфа-банк», «Т-банк», «Газпромбанк» и другие) есть свой QR-код. Доля этой группы в российском эквайринге превышает 80%. У самого госбанка есть миллион терминалов, которые позволяют расплачиваться с помощью этого QR-кода или по Face ID, а за год добавится еще миллион, сказал Греф.

Однако на рынок заходит ЦБ, «жестко перебирая с игрой в бизнес», сообщил глава Сбера. По его словам, «очень просто делать бизнес», если «у тебя с одной стороны монопольная инфраструктура, а с другой еще и регулирование». Греф сказал, что видит в поведении ЦБ угрозу не для банкиров, «а для страны в целом».

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«Мы же боремся с приближением НАТО к нашим границам? Вот, границы регулятора все больше и больше приближаются, уже заходя за все красные, зеленые и все остальные буйки в части бизнеса», — сказал президент Сбера.

Если поведение ЦБ на рынке платежей приведет к «монополизации» возможности «платить улыбкой», тогда «мы остановим инновации», пообещал глава крупнейшего госбанка. «Как государство занимается инновациями, мы знаем. Вот это, наверное, самая большая угроза», — добавил Греф.

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Он раскритиковал действующую Систему быстрых платежей, введенную ЦБ несколько лет назад и позволяющую бесплатно переводить деньги по номеру телефона. По словам Грефа, системой пользуются участники рынка электронной коммерции, «используя всю построенную нами инфраструктуру бесплатно».

Глава Сбера много лет критикует ЦБ, утверждая, что главный финансовый регулятор душит конкуренцию и инновации, пишет The Bell.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что единый платежный QR-код нужен не чтобы «подсидеть» крупных игроков банковского рынка, а чтобы создать равные условия: «Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком».