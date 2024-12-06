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Общество

Кадырова призвали извиниться перед главой Следственного комитета

16:20 06.12.2024
Кадырова призвали извиниться перед главой Следственного комитета

Муниципальные депутаты Краснодарского края Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться перед председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и главой МВД Владимиром Колокольцевым за слова о том, что они «сидят не на своих местах». Свои заявления они опубликовали в личных телеграм-каналах.

«Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе «указывать на место» Председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его. Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным», — написал Кусмаков, сопроводив пост хештегом #кадыровизвинись. 

С ним согласился Климов. «Никто не имеет права указывать Александру Ивановичу, что делать, кроме Президента!» — написал он, добавив тот же хештег.  

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Ранее глава Кадыров раскритиковал Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева. Он обвинил их в некачественной работе из-за дела 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, которого обвиняют хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Кадыров тогда заявил о невиновности мальчика, сказал, что он «лично со всем разговаривал» и обещал, что подросток, который уже семь месяцев находится под домашним арестом, скоро освободится.  

После этого Следственный комитет опубликовал подробности дела Мурдиева. Там заявили, что чеченский подросток вместе с другими несовершеннолетними подозреваемыми провоцировали прохожих, а затем избивали их. «Другие фигуранты находились рядом, давая советы как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. 

Следствие утверждает, что в сентябре прошлого года подростки таким образом избили восемь человек, семеро из них были несовершеннолетними. Нападения, как сообщается, происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле» в Москве. 

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Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters

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