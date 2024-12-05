Кадыров раскритиковал Бастрыкина и Колокольцева из-за дела против 14-летнего чеченца

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах». Так он отреагировал на дело 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, который уже семь месяцев находится под домашним арестом из-за драки в парке. Комментарий Кадырова опубликовал ЧГТРК «Грозный».

Глава Чечни упрекнул Бастрыкина и Колокольцева в том, что они «не знают, что творится в государстве, потому что не выезжают в регионы и не общаются с людьми». Также он обвинил их в том, что те «не выполняют достойно и качественно» поставленные Владимиром Путиным задачи. Из-за этого, по мнению Кадырова, Россия потеряла Украину и Грузию.

Советские люди относились к ВИЧ адекватнее нынешней российской власти При Путине уничтожили секспросвет и довели страну до эпидемии. Хотя когда-то у нас было преимущество в борьбе с вирусом Общество 6 минут чтения

«Они не государственники. Этого парня не посадят. Ничего с ним не сделают, его выпустят. Я сам лично со всеми разговаривал. Но те люди, которые беспредельничают, сидя в креслах, и не смотрят что за окном, их Всевышний накажет, а Муслим по воле Всевышнего скоро освободится» — заявил Кадыров.

Уголовное дело, фигурантом которого является Мурдиев, возбудили 18 октября 2023 года после драки в парке «Ходынское поле». Следственный комитет обвиняет его в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам по сговору группой лиц.

Что случилось с «Хэппи Милом» История культового набора из «Макдоналдса», который изменил детство миллионов людей по всему миру Мир 12 минут чтения

По версии самого подростка, он заступился за друга, на которого напал зачинщик конфликта. Обвинение строится на видеозаписи случившегося, она же послужила поводом для возбуждения дела, по которому проходят еще четыре человека. Судебное заседание запланировано на 18 декабря. Других подробностей этого дела нет.