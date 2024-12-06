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Общество

Госканал объяснил оскорбление нового губернатора Курской области «чмом ебаным»

15:39 06.12.2024

Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов объяснил появление в телеграм-канале «Вести Курск» оскорбительного поста об Александре Хинштейне хакерской атакой. Об этом он заявил телеграм-каналу Baza. 

«К сожалению, фейки и взлом аккаунтов мошенники делают везде и повсюду. Меня «вскрывают» каждый день. Поэтому лучше обращайтесь к этим мошенникам», — сказал Сабитов. 

Накануне вечером в телеграм-канале телеканала «Вести. Курск» появилось  сообщение с подписью «Просто Хинштейн же чмо ебаное», которое быстро удалили. Это произошло спустя несколько минут после того, как стало известно о назначении главы комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, часть которой удерживает ВСУ. 

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На следующий день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хинштейн был назначен на этот пост, так как региону требуется кризисное управление. «С учетом его опыта на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть более эффективна», — пояснил Песков. 

Ранее Путин сказал, что в Курской области необходимо восстановить сферу ЖКХ после того, как военные вернут все территории региона под свой контроль. Он также подчеркнул, что Хинштейн с 2016 по 2018 годы занимал должность советника директора Росгвардии Виктора Золотова, что, вероятно, должно помочь ему с «кризисном управлении» Курской областью.

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