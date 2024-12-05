Госканал «Вести. Курск» назвал нового губернатора региона «чмом ебаным»

В телеграм-канале телеканала «Вести. Курск» в 22:53 появилась публикация с подписью «Просто Хинштейн же чмо ебаное». Пост быстро удалили. Это следует из данных сервиса TGStat.

Телеграм-канал «Вести. Курск» является официальным ресурсом одноименного телеканала, на него ведет ссылка с официального сайта телерадиокомпании ГТРК «Курск» (входит в холдинг ВГТРК).

«Осторожно, новости» отмечает, что после этого в телеграм-канале остались только посты о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна исполняющим обязанности главы Курской области. Об этом ранее сообщили российские государственные СМИ.

ТАСС опубликовал указ Владимира Путина о назначении. В документе сказано, что Путин принимает отставку предыдущего главы региона Александра Смирнова, который возглавлял Курскую область всего 205 дней. Он был назначен на пост исполняющего обязанности губернатора 15 мая, а в сентябре выиграл выборы. Без статуса исполняющего обязанности Смирнов руководил областью 80 дней, пишет агентство, отмечая, что это один из самых коротких губернаторских сроков.

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«В Курской области востребовано кризисное управление», — прокомментировал Путин назначение Хинштейна.

Также о назначении высказался спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. «У Хинштейна должно все получиться на новой должности, Госдума будет помогать ему в развитии Курской области и оказании помощи людям», — заявил он.

Сам Хинштейн заявил, что «необходимо сделать все для того, чтобы жители Курска чувствовали себя частью страны». ТАСС со ссылкой на избирком региона пишет, что губернаторские выборы могут назначить на сентябрь следующего года.