Рак легких можно будет определить по анализу на ранних стадиях

Ученые Кембриджского университета в Англии разработали новый анализ мочи, который может определить начальные стадии рака легких. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, тест выявляет так называемые белки «клеток-зомби», которые могут указывать на то, что у пациента рак легких на самых ранних стадиях. Препарат успешно протестировали на мышах, и ученые надеются вскоре приступить к испытаниям на людях.

«Клетки-зомби» получили свое название из-за того, что они остаются живыми в организме, но не способны расти и размножаться. Они вызывают повреждение тканей, поскольку перепрограммируют клетки вокруг себя, вызывая раковые образования.

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«Мы знаем, что перед возникновением рака в пораженных тканях происходят изменения. Одним из таких изменений является накопление поврежденных клеток, которые не настолько разрушены, чтобы их можно было удалить, но достаточно, чтобы высвободить сигналы, которые перепрограммируют ткань и делают ее идеальной для развития рака», — рассказала Лилиана Фрук, одна из разработчиков теста.

Ученые разработали специальный инъекционный зонд, который взаимодействует с белками клеток-зомби в легочной ткани. В случае их присутствия он делится на две части, меньшая из которых выделяется в мочу через почки.

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«Попадая в мочу, эта часть зонда оказывается слишком маленькой, чтобы ее можно было увидеть, но ее можно обнаружить, добавив в мочу немного раствора серебра… Наблюдая за цветом мочи после введения зонда, мы сможем сказать, присутствуют ли в легких [указывающие на рак] клетки», — добавила Фрук.

Как отмечает The Independent, ссылаясь на статистику крупнейшей независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK, в Великобритании около 46% случаев рака легких диагностируются на поздней стадии, что затрудняет лечение болезни. Всего в стране ежегодно фиксируют около 43 тысяч случаев рака, но в течение 10 лет после постановки диагноза выживают лишь 10% заболевших.