В мешке у Деда Мороза нашли запрещенные к вывозу деньги и таблетки

Житель Санкт-Петербурга пытался отправить почтой мешок Деда Мороза, который был набит наличными евро, серебряными украшениями и таблетками. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Посылка должна была уехать в Ригу, но таможенники выявили контрабанду при сканировании. «Вместе с заявленной в декларации одеждой в мешке инспекторы Центральной почтовой таможни нашли завернутые в фольгу пачки банкнот – 18 тысяч евро, а также четыре пары серебряных серег, брошь и 16 блистеров с таблетками, относящимися к группе тиреоидных средств», — говорится в сообщении ФТС. Там также отмечается, что содержимое мешка направили на экспертизу.

В ФТС пояснили, что в действиях отправителя усматриваются признаки нарушения правил перемещения товаров через границу (ч. 1 и ч. 2 ст. 16.1 КоАП). Жителю Петербурга грозит штраф до трехкратного размера стоимости посылки с ее возможной конфискацией.

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Накануне таможенники Новосибирского аэропорта нашли в багаже пассажирки сушеную голову крокодила. Женщина привезла ее из Таиланда и не знала, что вид этого крокодила находится под угрозой исчезновения. Теперь россиянке грозит штраф, а сушеную голову хищника, вероятно, изымут.

В сентябре в двух посылках из Таиланда в Москву сотрудники таможни обнаружили несколько тысяч живых муравьев разных видов. При этом в декларации отправитель написал, что в посылке игрушки и печенье. Муравьев в страну не пустили и отправили их обратно в Таиланд.