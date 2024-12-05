Россиян предложили штрафовать за неучастие в выборах

Депутат регионального парламента ХМАО Василий Жуков предложил ввести административную ответственность в виде штрафа за отказ от голосования на выборах. Об этом политик написал на своей странице во «Вконтакте».

«По моему мнению за не участие в голосовании на выборах должно быть административное наказание. Я считаю, что каждый человек от 18 лет несет ответственность за жизнь следующих поколений. Поэтому, если гражданин не хочет нести ответственность не участвуя в выборах, значит он должен нести финансовую ответственность в виде штрафа», — написал Василий Жуков (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Депутат от КПРФ уверен, что его инициатива поможет привести на выборы оппозиционных избирателей, объяснил он югорскому изданию NEFT. По его мнению, результаты выборов стали бы ближе к реальному мнению народа. «Особенно это касается муниципальных и региональных выборов», — подчеркнул депутат.

Василий Жуков уточнил, что предлагает ввести прогрессивное наказание за неявку на выборы. За первое нарушение он хочет выдавать предупреждения, а за повторное — назначать штраф в пять тысяч рублей.

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Замглавы комитета Госдумы по государственному строительству Юрий Синельщиков сообщил RTVI, что такой закон не будет работать в России так, как в других странах, и спровоцирует волну ненависти граждан к государству. Он также считает, что на мобилизацию миллионов избирателей придется потратить слишком много ресурсов.

Василий Жуков пишет, что наказание на неучастие в голосовании есть во многих странах. В 2011 году «Коммерсант» перечислил семь европейских стран, в которых предусмотрено наказание за неучастие в голосовании. Также за неявку по неуважительной причине штрафуют граждан Австралии, Аргентины и Бразилии. В Пакистане непришедшим избирателям грозит до пяти лет каторги. Уголовное преследование с лишением свободы грозит и гражданам Турции, Греции и Египта.