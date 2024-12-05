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Общество

Россияне назвали свои главные несбыточные мечты

12:54 05.12.2024
Россияне назвали свои главные несбыточные мечты

Абсолютное большинство россиян уверены, что они не смогут осуществить мечту о покупке собственной квартиры. Тем не менее россияне считают, что вполне могут купить автомобиль или дачный участок. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Anderida Financial Group. 

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал, что россияне при нынешней экономической ситуации разделили свои желания на выполнимые и несбыточные. Среди материальных желаний, которые сейчас нвозможно реализовать, 89% россиян назвали покупку собственной квартиры. Аналитик заметил, что в прошлом году не более 45% респондентов придерживались мнения о невозможности купить собственное жилье.

По словам Тараповского, в среднем россияне копят около двух лет на осуществление своих мечт. При этом лишь 40% признались, что могут накопить деньги самостоятельно, не прибегая к кредитам и займам. Еще 30% опрошенных сомневаются в этом, а оставшиеся участники опроса не верят в перспективу осуществить мечту без кредитов. Обычной российской семье, где работают оба супруга, придется копить порядка 10 лет на покупку квартиры без ипотеки и кредитов, считает Тараповский.

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Судя по опросу, среди реальных мечт лидирует покупка машины. Порядка 35% россиян хотели бы купить личный транспорт. Семье с двумя работающими взрослыми потребуется более трех с половиной лет, чтобы накопить деньги на покупку машины. Японские, корейские и европейские марки ушли с российского рынка, а пришедшие им на замену китайские модели постоянно дорожают. Самые дешевые китайские машины стоят не менее 1,7 миллиона рублей. 

На втором месте среди выполнимых желаний — покупка загородного дома или дачи. Об этом мечтают 28% респондентов. «Известия» утверждают, что на покупку недвижимости такого типа российской семье потребуется откладывать деньги чуть более четырех лет. Чуть меньше опрошенных — 25% — хотят отправиться в путешествие. В среднем на поездку можно накопить за четыре-пять месяцев, считают в Anderida Financial Group. 

Около 8% опрошенных мечтают о переезде, однако не имеют на это деньги. Тараповский уточняет, что для переезда за границу потребуется копить средства больше года. Еще дольше нужно будет копить на то, чтобы получить образование. Об этом мечтают 5% россиян, но им придется экономить в течение двух с половиной лет. 

Ранее россияне раскрыли социологам желаемый размер зарплаты. Судя по опросу сервиса «Авито Работа», россияне в среднем хотели бы получать 73 616 рублей в месяц. Этот показатель вырос за год на 16%. При этом москвичи хотели бы зарабатывать больше — в среднем 128 211 рублей в месяц. Жители Санкт-Петербурга согласны на зарплату в 96 323 рубля, а нижегородцы — в 75 574 рубля.

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Фото:Alina Makhatyrova / Unsplash

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