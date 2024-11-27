Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Размер зарплаты, которую бы хотели получать россияне, вырос за год на 16% и составил в среднем 73 616 рублей в месяц. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Авито Работа», которые опубликовал РБК. Сумма рассчитана на основе анализа объявлений, оставленных людьми, ищущими работу.

В 2023 году усредненный размер желаемой россиянами зарплаты составлял 23 633 рубля, сообщили авторы исследования.

В 2024 году самые высокие зарплатные ожидания специалисты «Авито Работа» наблюдали у жителей Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа и Нижегородской области.

Москвичи хотели бы получать в месяц в среднем 128 211 рублей, жители ЯНАО — 102 514 рублей, петербуржцы — 96 323 рубля, жители ХМАО — 81 249 рублей, нижегородцы — 75 574 рубля.

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Согласно результатам исследования, в Москве размер желаемой зарплаты за год вырос сильнее всего среди всех регионов России, на 25%. На 21% выросли зарплатные ожидания в Нижегородской области, Воронежской (до 69 594 рублей) и Ярославской (до 69 339 рублей). Первую пятерку замыкает Самарская область с ростом на 20% (до 71 111 рублей).

Среди представителей профессий самый высокий рост желаемого размера зарплаты произошел у автомехаников, говорят данные исследования. В 2024 году работники автосервисов хотели бы получать за свой труд 99 306 рублей в месяц, на 28% больше, чем год назад.

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В первую пятерку профессий, представители которых хотели бы увеличения размера оплаты труда, специалисты «Авито» включили работников пищевого производства (рост на 22%, до 58 650 рублей), мастеров по ремонту техники (плюс 22%, до 85 991 рублей), клинеров и помощников по хозяйству (плюс 22%, до 47 917 рублей), строителей и ремонтников (плюс 21%, до 89 324 рублей).

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам необходим месячный доход в размере 250 тысяч рублей, сообщили авторы опроса, проведенного сервисом поиска работы SuperJob. Опрос проводился в августе-сентябре, за полгода, с весны, необходимая для счастья сумма выросла на 16%, рассказали исследователи.