Женщинам пришлось извиняться за вечеринку «во время СВО»

Преподавательница танцев Шактар Чочагай и другие жительницы города Кызыл, столицы республики Тыва, устроили в одном из местных ресторанов вечеринку «Women’s Party». За это их раскритиковали в соцсетях, и женщинам пришлось извиняться, обратило внимание «7х7».

Как пишет издание, вечеринка прошла 29 ноября. Внимание пользователей соцсетей привлекли выложенные с нее сторис, после чего «Women’s Party» стали обсуждать во многих местных пабликах.

«Вечеринка, ставшая сенсацией благодаря откровенным нарядам и позорным танцам участников, напоминала осквернение культурных и моральных норм республики. Они устраивали показ одежды, который мог бы посрамить даже самые дерзкие шоу, как шоу Victoria’s Secret. Вместо того чтобы служить примером, они продвигали деградацию, алкоголь и безумие, в котором девушки в пьяном угаре развлекались в полуголых нарядах», — написали в одном из них.

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Автор поста называет вечеринку «позорным пятном для Тывы, особенно на фоне героизма воинов, сражающихся в спецоперации». Под постом появилось множество комментариев, в том числе на тувинском языке. Одни пользователи сравнили «Women’s Party» с прошлогодней «почти голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, другие — посоветовали «взорвать вместе с [организаторами вечеринки] этот клуб».

В результате Шактар Чочагай выложила у себя в инстаграме видео с извинениями. «Молчать уже нельзя, будет безответственно по отношению и к землякам, и к моим ученицам. Хочу объясниться, вышло совсем не так как мы хотели, сожалеем и приносим извинения!» — подписала она видео.

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В комментариях ее поддержали подписчицы. «Мужики в ярости от того, что женщины стали независимые и свободные, не только же им сидеть сутками за горой посуды, памперсов и смотреть им в рот», — написала одна из них. Другая иронично посоветовала под предлогом войны в Украине закрыть все клубы, караоке и банкетные залы. «Пусть все дома сидят и празднуют в доме», — добавила подписчица.

На сторону женщин также встал фем-проект «Чавага медиа», который призвал остановить травлю. Проект подчеркнул, что на вечеринке женщины «просто танцевали и никому не причиняли вреда».