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Общество

Ученой угрожали изнасилованием из-за «бесполезного» исследования

13:37 04.12.2024

Студентка Кембриджского университета в Великобритании Амелия Лукс защитила диссертацию по теме «Этика обоняния: Политика запахов в современной прозе». В соцсетях ее раскритиковали за «бесполезность» темы и стали угрожать изнасилованием, обратило внимание издание «Коса».

На своей странице в соцсети Х Лукс поделилась новостью об успешной защите диссертации и получении степени PhD. На сайте Кембриджского университета сказано, что девушка получила степень бакалавра по английской литературе в Университете Эксетера и степень магистра по проблемам современной культуры в Университетском колледже Лондона.

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«В своей докторской диссертации я исследую морально-экзистенциальный обонятельный язык в связи с аффектами отвращения и желания. Моя диссертация доказывает важность обонятельного языка и восприятия для присвоения групповой идентичности и структурирования нашего социального мира», — сказано в биографической справке Лукс.

В комментариях под постом Лукс многие пользователи, преимущественно мужчины, стали оскорблять девушку, посчитав ее работу «бесполезной».

«О, смотрите, еще одна женщина получает бесполезный диплом, который ничего не делает для развития общества. Женщины предпочтут потратить годы на получение глупых дипломов, которые не принесут им удовлетворения, чем на семью, которая на самом деле принесет…» — написал один из комментаторов.

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Другой пользователь задался вопросом, почему женщинам разрешено получать высшее образование, а еще один предложил запретить женщинам доступ в интернет. Кроме того, Лукс выложила сообщение, в котором пользователь назвал ее «тупой сукой» и угрожал изнасилованием. Девушка отметила, что обратилась в полицию.

В то же время многие пользователи соцсети высказались в поддержку Лукс, а сама девушка сообщила, что планирует опубликовать диссертацию в виде монографии или неакадемических статей.

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