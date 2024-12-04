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Общество

Уборщица напала на помешавшую ей работать беременную женщину

17:08 04.12.2024

В торгово-развлекательном центре на Октябрьском проспекте в Кемерово уборщица напала на девушку на девятом месяце беременности и разбила ей лицо из-за того, что та не дала ей закончить уборку в туалете. Об этом сообщает телеграм-канал VSE42.RU.

Как пишет издание, инцидент произошел 3 декабря. «Я зашла в туалет, срочно нужно было, я на девятом месяце. Там женщина делала уборку. Она стала хамить и жаловаться, что люди постоянно заходят и не дают ей закончить. Когда я вышла и хлопнула дверью, она побежала следом, набросилась на меня, вырвала волосы и разбила лицо», — рассказала 26-летняя пострадавшая, чье имя не называется.

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VSE42.RU пишет, что, по словам уборщицы, она не знала о беременности и пожаловалась, что та ее поцарапала. Девушка, в свою очередь, возмутилась, что ей пришлось долго ждать охрану торгового центра.

Издание отмечает, что девушка обратилась за медицинской помощью, а затем в полицию. Ей диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы и лица. В посте также опубликована фотография клока выдранных волос.

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Позже в телеграм-канале появилось сообщение о том, что Следственный комитет начал доследственную проверку по уголовной статье о хулиганстве. В управлении МВД по Кузбассу подтвердили, что девушка зашла в туалет ТРЦ, где в тот момент находилась 41-летняя уборщица.

«Между [девушкой] и работницей возникла словесная перепалка, которая закончилась тем, что уборщица несколько раз ударила оппонентку. В результате той потребовалась медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

В МВД добавили, что сейчас устанавливаются обстоятельства, а также возможные свидетели случившегося.

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