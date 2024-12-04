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Политика

Сотню «подозрительных инцидентов» в Европе связали с Россией

15:24 04.12.2024

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский связал сотню «подозрительных инцидентов», произошедших в Европе в 2024 году, с Россией. Об этом он заявил во время выступления перед коллегами из НАТО в Брюсселе, пишет The Guardian.

По его словам, Европе «необходимо послать Москве сигнал о нетерпимости к таким действиям».

«В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. До 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу, операциям влияния», — сказал Липавский журналистам.

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Издание отмечает, что за последние годы европейские страны столкнулись с серией инцидентов, таких как кибератаки, поджоги, использование взрывных устройств, саботаж и даже заговоры с целью убийства. По мнению представителей служб безопасности, цель таких эпизодов — сеять хаос, усиливать социальную напряженность среди союзников Украины и срывать поставки военной помощи в Киев.

Сообщается, что «обеспокоенность в Европе» о возможных гибридных атаках России усилилась после того, как Запад разрешил Украине использовать американские и британские дальнобойные ракеты.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ноябре предупреждал, что «усиливающаяся кампания гибридных атак» России свидетельствует о том, что Москва быстро переносит линию фронта из Украины «в Балтийский регион, Западную Европу и даже на крайний север».

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По данным издания, в настоящее время европейские разведслужбы изучают целый ряд предполагаемых российских операций. Швеция возглавляет расследование предполагаемой диверсии на двух подводных кабелях в Балтийском море. Западные чиновники подозревают, за этим стоят российские спецслужбы. В Великобритании суд рассматривает дело о шпионской группе, которая как минимум три года могла работать в пользу Москвы.

Полиция также расследует причастность России к отправке зажигательных устройств  через компанию DHL.

Глава разведслужбы Германии Бруно Каль заявил, что диверсионные акты России могут в конечном итоге побудить НАТО рассмотреть возможность применения пятой статьи о взаимной обороне.

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