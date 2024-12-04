СМИ: Россия готовит новое наступление на Херсон

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российские войска готовятся к новому наступлению на Херсон. Об этом сообщает Financial Times.
Прокудин рассказал, что с середины июля этого года Россия атаковала Херсон и соседние с ним села вдоль западного берега реки Днепр более девяти с половиной тысяч раз. Обычно российские войска использовали небольшие беспилотники. В результате этих ударов погибли по меньшей мере 37 человек, сотни получили ранения.
Глава военной администрации отметил, что Россия развернула несколько «лучших подразделений беспилотников» на Днепре. По его словам, с противоположного центральному району города берега российские войска запускают современные модели дронов. Также там они совершенствуют боевые приемы и готовят новых операторов.
При этом, по данным Центра информационной устойчивости (CIR), большинство атак беспилотников приходится на транспортные средства, вне зависимости от того, двигаются они или нет. Как отмечает Financial Times, Украина предполагает, что российская армия использовала Херсон для «тренировки мишеней».
Как пишет издание, официальные лица Украины подозревают, что атаки на Херсон могут быть частью российского плана по усилению давления на Киев до того, как пройдет инаугурация победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Отмечается, что это позволит России ускорить достижение успехов на поле боя и подготовиться к потенциальному наступлению через Днепр.
По словам Прокудина, Россия подготовила около 300 лодок для переправы через реку. В свою очередь, представитель украинской добровольческий армии «Юг» Сергей Братчук утверждает, что российские войска пытаются захватить речные острова и приблизиться к западному берегу Херсона. По его словам, они провели крупную атаку на Казацкий остров, расположенный недалеко от Новой Каховки.
Херсон был первым региональным центром, который российская армия смогла захватить с началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Жители города провели девять месяцев в оккупации, прежде чем ВСУ удалось освободить Херсон в результате контрнаступления.
По данным Financial Times, за время войны население Херсонской области сократилось с одного миллиона до 158 тысяч человек, а население самого города — с 250 тысяч до 60 тысяч человек.