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Общество

Поклонников Сатаны обвинили в сборе средств в пользу ВСУ

09:10 04.12.2024

Генпрокуратура России объявили нежелательной организацией американский «Храм Сатаны» (The Satanic Temple — TST). Соответствующее сообщения появилось на официальном сайте ведомства.

В нем говорится, что TST была зарегистрирована в США в 2012 году, а ее учредителями стали выпускники Гарвардского университета. По данным российских силовиков, у организации есть отделения в 23 странах, включая США, Австралию, Германию, Канаду и Финляндию, а ее последователями по всему миру являются 10 миллионов человек.

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Как отмечает газета «Коммерсантъ», в учредительных документах «Храма Сатаны» говорится, что целями организации являются «борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, всевозможные научные исследования». В то же время в российской Генпрокуратуре утверждают, что TST «использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей».

Это не единственное обвинение в адрес организации, озвученное ведомством. Там также заявили, что TST продвигает оккультную идеологию, а также при поддержке госорганов США «пропагандирует разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывает насилие над людьми».

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Кроме того, Генпрокуратура России считает, что последователи американского «Храма Сатаны» поддерживают участников экстремистских и террористических движений, негативно высказываются о российском вторжении в Украину и «призывают к свержению конституционного строя в России». Также, по данным российских властей, американские сатанисты якобы занимаются сбором средств для помощи украинским военным. 

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