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Общество

Обвал рубля приведет к резкому подорожанию чая и тропических фруктов 

13:32 04.12.2024

Снижение курса рубля к основным мировым валютам может привести к росту цен на импортируемые продукты питания. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на опрошенных экспертов. 

Собеседники издания отметили, что с начала 2024 года цены на большинство импортируемых продуктов росли медленнее инфляции, но после резкого обвала российской валюты вскоре вырастут цены и на них.

«Быстрее всего на изменение валют реагируют скоропортящиеся импортные товары, такие как фрукты и овощи. Ритейлеры имеют незначительные запасы такой продукции и, как правило, работают по постоплате», — пояснил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. 

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При этом он отметил, что такие импортируемые товары как вина, сыры, некоторые фрукты и овощи, например бананы или картофель, подорожают не сразу. По его словам, у торговых сетей «по таким товарам сформированы запасы».

Кофе и чай, по прогнозам участников рынка, тоже подорожают, поскольку цены на эти товары также зависят от курса валют. Ситуация с чаем обстоит немного лучше, так как у этого продукта больше поставщиков. 

«Цены на кофе продолжают колебаться второй год подряд из-за проблем с урожайностью в Бразилии и Колумбии. Бразилия, крупнейший производитель, прогнозирует снижение производства кофе на 7% в следующем году, а экспорт из Вьетнама может упасть на 20%. Погодные условия, включая заморозки, негативно сказались на урожае», — напомнила директор по развитию АПК и пищевой промышленности «Рексофт» Анастасия Вяликова.

За год, по данным производителя онлайн-касс «Эвотор», средняя цена молотого кофе в несетевых розничных магазинах выросла за год на 17%. 

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При этом  даже если курс рубля укрепится, то на ценообразование продуктов все равно будет влиять сильная волатильность российский валюты. Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин отметил, что скорость оборота при импорте выше в сегментах зелени, овощей и фруктов, и «на фоне продолжающегося в рублевом исчислении роста зарплат попытки поднять цены там могут быть успешнее, чем в других».

Кроме того, перед новогодними праздниками традиционно могут подорожать и неимпортируемые продукты. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что рост составит 5-10%, а после этого цены стабилизируются.

В конце ноября доллар и евро на рынке Форекс достигли максимумов с начала марта 2022 года. Доллар в моменте стоил более 114 рублей, а евро более 120 рублей. 

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