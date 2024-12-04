Доля наличных на руках у россиян упала до исторического минимума

На наличные рубли приходится только 15% сбережений граждан, пишет РБК со ссылкой на ВТБ. В банке связали это с высокими ставками по вкладам.

Так, по данным Центробанка на 1 октября этого года года, объем наличных, который сейчас находится на руках у россиян, составил 15,92 триллиона рублей. Заместитель председателя ВТБ Георгий Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что это минимум за все время наблюдений.

Школьники нападают на одноклассников с молотками и ножами в руках Чиновники винят во всем новые «группы смерти», но на деле все гораздо сложнее. Что вынуждает детей кидаться на своих сверстников? Общество 18 минут чтения

«Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей. Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов», — сказал Горшков.

В ЦБ сообщили, что, по данным на 1 ноября, средства россиян в банках достигли 52,86 триллиона рублей. С начала года эта сумма увеличилась 17,7%. В свою очередь, в ВТБ считают, что по итогам года «рынок розничных пассивов» достигнет 56,4 триллиона рублей, а рост составит 26%.

Во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков превысила 21%. Этот показатель с начала месяца держится на рекордном уровне. Предыдущий максимум, который составил 20,51%, наблюдался в марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и введения санкций. Ключевая ставка тогда составляла 20% годовых.