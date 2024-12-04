Coca-Cola обвинили в «тихом отказе» от многоразовых бутылок

Экоактивисты обвинили компанию Coca-Cola в том, что она в преддверии саммита ООН по борьбе с загрязнением пластиком незаметно отказалась от продажи 25% своей продукции в многоразовых упаковках или бутылках из стекла и пластика, которые можно вернуть. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным издания, такое обещание компания сделала в 2022 году. На сайте Coca-Cola появилась отдельная страница об инициативе «Мир без отходов», где было опубликовано обещание продавать не менее 25 процентов напитков в многоразовой упаковке. В том же заявлении компания обещала сделать все виды банок и бутылок пригодными для вторичной переработки к 2025 году. Однако после 20 ноября компания незаметно удалила эту страницу, ее копия сохранилась в Web Archive.

Вместо этого Coca-Cola заявила, что будет «стремиться использовать 35-40 процентов переработанных материалов в банках и бутылках (пластик, стекло и алюминий), включая увеличение использования переработанного пластика до 30-35 процентов». Ранее, в 2022 году, компания обещала, что к 2030 году упаковка будет состоять из переработанных материалов ровно наполовину (50 процентов).

В нынешнем обязательстве также говорится, что компания «поможет обеспечить сбор от 70 до 75 процентов от общего количества бутылок и банок, ежегодно поступающих на рынок». В прошлом заявлении Coca-Cola обещала к 2030 году собирать и перерабатывать по бутылке или банке в обмен на каждую проданную упаковку своей продукции.

Опубликованное 2 декабря обновление экологических целей компании не объясняет причин изменения обещаний, также в тексте не упоминается удаленная программа.