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Общество

Производителей паленой водки будут выслеживать из космоса

14:06 03.12.2024

Контролирующие органы, занимающиеся выявлением производителей контрафактной алкогольной продукции, начнут использовать в своей работе данные, собранные космическими аппаратами. Об этом, как пишет «Парламентская газета», говорится в приказе Минфина, который вступил в силу 3 декабря.

Так, для выявления предприятий, где производственные мощности используются для нелегального производства алкоголя, власти будут в том числе с помощью спутников следить за аномальным выделением тепла, наличием дыма, а также подозрительным движением железнодорожного и автомобильного транспорта вблизи таких объектов.

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По данным издания, особое внимание надзорные органы будут уделять земельным участкам, на территории которых расположено законсервированное технологическое оборудование. Также под усиленный контроль попадут объекты, где расположено зарегистрированное оборудование для производства спирта, но лицензия на эксплуатацию которого была приостановлена. Принимать соответствующие меры власти будут в том случае, если признаки подозрительной производственной деятельности будут фиксироваться более чем два дня подряд.

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Необходимость усиления борьбы с производством контрафактного алкоголя зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в разговоре с «Парламентской газетой» объяснил тем, что такая деятельность несет угрозу жизни и здоровью граждан, а также приводит к сокращению поступлений в федеральный бюджет. Он отметил, что, по данным на 2022 год, общая доля контрафакта на российском алкогольном рынке составляла не менее 25%.

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