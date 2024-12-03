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Общество

Россиянка оказалась на улице из-за наркотиков и чуть не потеряла дочь

16:54 03.12.2024

Уроженка московской области Людмила Семашко — популярный блогер, у себя в соцсетях она рассказывает, как подняла себя «с самого дна». «Холод» поговорил с ней о том, как за годы в употреблении она не только похоронила гражданского мужа, но и потеряла дом, рассорилась с дочкой и отсидела в тюрьме.

Семашко начала употреблять наркотики в 19 лет: ее гражданский муж употреблял героин задолго до нее, и однажды принес наркотики домой и угостил ими Людмилу. Семашко быстро стала зависима от наркотиков, и это навсегда изменило ее жизнь. В 2012 году она похоронила мужа, который умер от передозировки, отдала маленькую дочь на воспитание свекрови, потому что поняла, что не может больше о ней заботиться, и осталась без дома. После смерти мужа она поссорилась с тетей мужа, в чьей квартире они жили, и вынуждена была вернуться в дом к матери и отчиму, который избивал ее в детстве.

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В родительском доме Семашко надолго не задержалась. Ее отчим и мать выпивали, у них часто случались ссоры с Людмилой, к тому же она выносила из дома вещи, чтобы покупать наркотики. Вскоре Семашко перебралась на улицу. Она ночевала на выброшенном диване у дома своего друга, умывалась на автомойке и попрошайничала на рынке и у супермаркетов. На собранные деньги покупала наркотики. Скромной пищей — булочками и консервами — ее угощал друг, в чьем дворе она жила. Такое существование плохо отразилось на здоровье Людмилы. 

Однажды она оказалась в квартире, где ее изнасиловали. Ее соупотребительница устраивала вечеринку у себя дома в честь дня рождения своего молодого человека. Людмила пошла на нее, чтобы лишний раз не оставаться на улице и поесть. Однако выяснилось, что накануне праздника соупотребительница Людмилы поссорилась со своим парнем, и Людмила оказалась на застолье с ним и его друзьями, которых не знала. 

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Когда Людмила попыталась выбраться из квартиры, именинник заблокировал выход и изнасиловал ее. Перед этим Семашко удалось закрыться в туалете и позвонить в полицию. «Полицейский в трубке сказал: «Ждите, пришлем наряд». Но никто так и не пришел мне на помощь, — рассказала «Холоду» о произошедшем Людмила. —  Через несколько минут Леша сломал дверь в туалет и поволок меня в спальню». 

Об истории Людмилы Семашко читайте в новом материале «Холода». В первой части текста Семашко рассказала, как пришла к употреблению и как оказалась в тюрьме. Продолжение истории, в котором Людмила расскажет о времени, проведенном в тюрьме по наркотической статье, отказе от наркотиков и о возвращении к дочери, а также об обретении новой любви и любимого дела, выйдет на «Холоде» через несколько дней. 

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