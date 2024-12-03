Россиянка рассказала о гниении собственных ног от героина

Уроженка московской области Людмила Семашко — популярный блогер, у себя в соцсетях она рассказывает о своем «темном прошлом». «Холод» поговорил с ней о том, как наркопотребление повлияло на ее жизнь: за несколько лет она потеряла гражданского мужа, дом, чуть не лишилась дочери и попала в тюрьму. Семашко говорит, что «тюрьма ее спасла» — в колонии она избавилась от зависимости.

Незадолго до того как ее посадили за приобретение и хранение наркотиков, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Наркотики Семашко начала употреблять с поощрения гражданского мужа, когда ей было 19 лет. Через несколько лет активного употребления Семашко сильно набрала вес, у нее начались гормональные сбои, из-за которых пропали месячные. Из-за употребления «Тропикамида» (глазные капли, усиливающие действие опиоидов, которые наркопотребители используют для расширения зрачков — Прим. «Холода») у нее появилась аллергия на лице — маленькие прыщики, которые она расчесывала до крови.

«Также из-за постоянных уколов у меня начали гнить ноги, — рассказала Семашко «Холоду». — Я колола героин в вены на ногах, и в какой-то момент не исколотых вен больше не осталось. Я стала вводить наркотик в маленькие вены, они лопались, и из-за этого ноги в некоторых местах стали загнивать».

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Гниение ног — частая проблема среди наркопотребителей. Из-за многочисленных уколов вены на ногах становятся хрупкими, а из-за отсутствия кровообращения могут развиться язвы, абсцессы и гангрена. С похожим столкнулась и другая героиня материала «Холода» Лилия, которая употребляла наркотики долгих 25 лет: «В итоге мне уже некуда было колоться. У меня были открыты все вены в паху, я начала колоться в мелкие вены, которые наркотик сжигал за считанные секунды. У меня практически не осталось вен на ногах, они стали очень сильно отекать».

В случаях Лилии и Людмилы, однако, этот процесс оказался обратимым. Обе россиянки устранили проблемы со здоровьем, избавились от зависимости и перезапустили свою жизнь. Об истории Людмилы читайте в новом материале «Холода».