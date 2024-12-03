Ученые посоветовали не использовать одноразовые пластиковые бутылки и контейнеры повторно

Американские ученые порекомендовали отказаться от повторного использования одноразового пластика, из которого делают, например, бутылки для воды и контейнеры для еды на вынос. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Шерри Мейсон, исследователя загрязнения пластиком и директора проекта NePTWNE в Университете Ганнон, в последнее десятилетие ученые находят пластик «практически во всех видах продуктов питания, какие только можно представить».

«Потенциальное воздействие на здоровье человека, связанное с повторным использованием пластика, независимо от того, идет ли речь о напитках или продуктах питания, очень велико», — отмечает Мейсон. По ее словам, наибольшему риску подвергаются дети и люди репродуктивного возраста.

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Меган Лю, менеджер по науке и политике в правозащитной организации Toxic-Free Future также считает, что «сокращение повторного использования пластика — это наилучший из возможных подходов».

The Washington Post пишет, что одноразовый пластик выделяет химикаты и микропластик в окружающую среду. «Мне нравится сравнивать это с тем, как наша кожа постоянно отшелушивает клетки», — отметила Мейсон. Так, частицы пластиковой бутылки попадают в воду, а частицы пластикового контейнера — в еду. При этом Мейсон подчеркивает, что в пластике обнаружено около 16 000 химических веществ, более 4 200 из которых считаются «крайне опасными».

Ученые добавили, что при нагревании пластика, например, в микроволновке или от горячей еды, вероятность попадания его частиц в пищу увеличивается. Это происходит из-за увеличении скорости движения молекул при повышении температуры.

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По словам Джудит Энк, президента Beyond Plastics, нагревание многоразового пластика, например, прочных пластиковых бутылок для воды, детских бутылочек и пластиковых контейнеров для хранения, также представляет опасность.

Меган Лю отметила, что черный пластик представляет особую опасность. Ее исследование показало, что черный пластик в лотках для суши, кухонных принадлежностях и других предметах содержит высокие уровни антипиренов — токсичных химикатов, которые могут вызвать гормональные нарушения и проблемы с репродуктивным здоровьем, а также повысить риск возникновения рака.

Ученые порекомендовали использовать стеклянные и металлические бутылки и контейнеры вместо пластиковых. По их мнению, идеальный вариант — полностью отказаться от использования пластиковой посуды.