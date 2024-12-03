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Общество

Вместо достопримечательностей на экране в центре Екатеринбурга оказалось порно

17:06 03.12.2024

В центре Екатеринбурга на экране, который должен рассказывать о достопримечательностях города, показали порноролики, пишет местный портал E1.ru. 

Трансляцию порно на экране, который установлен на площади Труда возле Водонапорной башни, сняли прохожие. Как пишет издание, они успели увидеть «множество роликов» до того, как экран отключили. 

В мэрии Екатеринбурга провластному изданию Ura.ru рассказали, что трансляцию порнороликов на туристическом экране мог включить любой желающий из-за открытого доступа в интернет. 

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«Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры, для того чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. То есть, видимо, снимал тот, кто на эти сайты и зашел», — заявили в городской администрации. 

Сейчас власти отключили все туристические экраны в городе. Они снова заработают, когда разработчики установят фильтры, блокирующие выход на порносайты.

В начале июля в Ставрополе поздравительное видео министра здравоохранения России Михаила Мурашко, адресованное выпускникам лечебного факультета СтГМУ, прервал порноролик. Видео длилось пять секунд и транслировалась без звука. 

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