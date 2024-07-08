Порноролик прервал поздравление главы Минздрава на выпускном у медиков 

В Ставрополе поздравительное видео министра здравоохранения России Михаила Мурашко, адресованное выпускникам лечебного факультета СтГМУ, прервал порноролик. Об этом пишет «Блокнот Ставрополь».

Выпускной медиков прошел 4 июля в драмтеатре имени Лермонтова. На большом экране бывшим студентам показали видеообращение Мурашко, но в какой то момент речь министра прервала сцена из порно без звука. Она длилась примерно пять секунд, отмечает издание, а затем на экране появился флаг и герб России.

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Некоторые выпускники успели заснять этот момент и спустя несколько дней ролик распространился в соцсетях. После того как об этом узнало руководство Ставропольского государственного медицинского университета, в студенческих группах появилось сообщение с просьбой перестать распространять эти кадры.

«Уважаемые студенты, сегодня во время выпускного лечебного факультета произошла хакерская атака на информационные сети драм театра, во избежании компроментирования имиджа университета, просим Вас перестать распространение вирусного видео в личных чатах. Спасибо за понимание», — говорилось в нем (орфография и пунктуация авторов сообщения сохранена). Официально представители вуза эту ситуацию не комментировали.

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