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Политика

СМИ: депутат Госдумы ведет бизнес с военным поставщиком НАТО

19:06 03.12.2024

Автор и соавтор многих репрессивных законов, депутат Госдумы Андрей Луговой ведет криптобизнес с поставщиком НАТО, гражданином Ирландии Дмитрием Симоненко. Об этом говорится в расследовании Центра «Досье».

«За ширмой турбопатриота скрывается циничный предприниматель, абсолютно неразборчивый в своих связях. Один бизнес-партнер Лугового — гражданин Ирландии, поставщик НАТО. Его завод продает оборудование для систем наведения огня немецкой армии», — пишут расследователи. 

Они выяснили, что компании, связанные с семьей депутата, ведут «серый бизнес», уходят от уплаты налогов, помогают выводить деньги из России в обход санкций и, вероятно, воруют электроэнергию для своего дата-центра.

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Речь идет о дата-центре в Братске, который продвигает Симоненко. Официально дата-центр принадлежит ООО «Братские электрические сети» (БЭС), поставщику электроэнергии. По словам расследователей, с 2018 по 2024 год долей этой компании владела жена депутата Госдумы Ксения Луговая. Сейчас эта доля переписана на помощника и бизнес-партнера Луговых Андрея Агафонова.

«Фактически это делает Симоненко партнером Луговых по криптобизнесу. Получается, самого Андрея Лугового не смущает наличие партнера, который еще недавно руководил и владел заводом, обслуживающим армию НАТО», — говорится в расследовании.

В 2011 году Симоненко открыл в Ирландии завод Innalabs по производству гироскопов — приборов, используемых для навигации и востребованных у военных. Сообщается, что компания входит в официальный реестр поставщиков НАТО.

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Согласно ирландскому бизнес-реестру, на который ссылаются расследователи, Симоненко оставался одним из пяти директоров Innalabs вплоть до февраля 2024 года, и как минимум до сентября 2023 года владел миноритарным пакетом — 3,4% акций.

Центр «Досье» выяснил, что дата-центр, который контролирует бизнесмен, «ворует» часть электроэнергии у «Братских электрических сетей». «И это не может происходить без ведома самих БЭС», — добавили расследователи.

Отмечается, что дата-центр в Братске по-прежнему работает и «активно ищет новых клиентов» под вывеской New Hosting Company. «Досье» также стало известно, что клиенты компании, которые хотят разместить свое оборудование для майнинга, могут расплачиваться «вбелую» и «всерую». В первом случае платежи идут официально, по безналичной оплате через банковский счет. Во втором — клиент платит криптовалютой или наличной купюрой с заниженным тарифом. «Досье» узнал об этом после того, как корреспондентка, представившись потенциальной клиенткой, обладательницей майнинговых машин, позвонила в офис компании. 

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