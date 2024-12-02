Владельца цирка будут судить из-за нападения пантеры на ребенка

В Ангарске 37-летний руководитель передвижного цирка предстанет перед судом из-за нападения пантеры на трехлетнего мальчика. Его обвиняют в «оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в управлении Следственного комитета в Иркутской области.

Инцидент произошел в парке дворца культуры «Современник» в городе Ангарск 28 ноября. По версии следствия, в тот день обвиняемый, «не обеспечив безопасность посетителей» на территории цирка и «не разработав порядок проведения экскурсий в закулисную его часть», допустил местного жителя со своим трехлетним сыном к фотосъемке с пантерой. Хищник вышел из вольера и напал на ребенка.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о причастности фигуранта к совершению данного преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в следственном комитете.

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Портал «Твой Иркутск» пишет, что руководитель цирка признал свою вину и выплатил родителям пострадавшего ребенка 200 тысяч рублей компенсации. В самом цирке сначала отрицали нападение пантеры на мальчика. Представители шапито заявляли местному изданию «ИрСити», что сообщения о нападении животного на ребенка — «фейк», который распространяют «зоошизики». Они утверждали, что «в программе пантеры не участвуют».

Мать ребенка, в свою очередь, обвиняла представителей цирка во лжи. По ее словам, после нападения пантеры в цирке перед ней извинились, а затем заявили, что никакой дикой кошки у них нет. На видео, опубликованном в телеграм-канале Readovka, видны зашитые раны на лбу и скуле мальчика. RT, в свою очередь, писал, что у пострадавшего ребенка также были расцарапаны рука и нога.

«Сын плакал, голова была залита кровью, кругом тоже была кровь», — сказала мать мальчика.

«Твой Иркутск» отмечает, что после инцидента с нападением пантеры на ребенка депутаты в Ангарске предложили запретить диких животных в цирке. По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, «есть вопросы» к местным властям, которые разрешили деятельность нелицензированного шапито на своей территории.