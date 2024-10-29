Цирковая пантера напала на трехлетнего мальчика

В Ангарске пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале управления Следственного комитета в Иркутской области.

«28 октября в вечернее время ангарчанин привел своего 3-летнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в нем.

В ведомстве также сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК).

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Телеграм-канал Babr Mash без указания источников сообщил, что инцидент произошел в частном цирке «Дикий драйв». После этого представители цирка заявили местному изданию «ИрСити», что сообщения о нападении животного на ребенка «фейк», который распространяют «зоошизики».

«У нас ни на одном представлении не работают пантеры в программе, можно тысячу доказательств собрать. Нам уже звонили из прокуратуры, сказали: “придите”. Мы придем, конечно, я уполномоченного отправил в прокуратуру, журналистов тоже вызвали. Не надо фейки распускать. Два факта соберите: в понедельник цирк не работал, и в программе пантеры не участвуют», — сказали журналистам в «Диком драйве».

Там также заявили, что за ложными сообщениями стоят «зоошизики», которые «болеют за животных» и «пытаются сделать так, чтобы в России цирк остался без животных».

«В Новосибирске же был случай, когда цирк приехал, а его заставили уехать просто потому, что в программе есть животные. Целые пикеты собирались», — пояснил представитель цирка.

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В свою очередь, телеграм-канал Readovka опубликовал видео с пострадавшим ребенком в больнице, на котором видны зашитые раны на лбу и скуле мальчика, а также комментарий его матери, которая обвиняет во лжи представителей цирка. По словам женщины, после нападения пантеры в цирке перед ней извинились, а затем заявили, что никакой дикой кошки у них нет.

Согласно афише на сайте «Дикого драйва» он продолжит работу в Ангарске до 4 ноября, а затем отправится в Братск.