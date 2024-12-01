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Общество

В Госдуме захотели отбирать жилье за антисанитарию

18:36 01.12.2024

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил повысить штрафы за антисанитарию в квартирах, а если это не поможет, отбирать жилье у собственников. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня встречаются ситуации, когда собственники той или иной квартиры устраивают у себя дома “свалку”. Предлагаю две вещи. Первое — кратное увеличение штрафов и расширение перечня условий, подпадающих под антисанитарию. Платить будут рублем, может тогда начнут уважать интересы окружающих. Второе — в случаях, когда штрафы не оказывают должного влияния, необходимо рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья», — заявил Колунов.

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Зампред добавил, что считает проблему антисанитарии в квартирах довольно серьезной, поскольку в таких случаях запахи нередко выходят за пределы жилья и распространяются по лестничным клеткам и соседним квартирам. Из-за этого другим жильцам приходится обращаться во всевозможные инстанции, в том числе в полицию, социальные службы и Роспотребнадзор.

При этом, по мнению Колунова, сейчас российское законодательство практически не регулирует эту проблему. По его словам, устные беседы обычно не имеют должного воздействия на жильцов, а административная статья предусматривает штрафы в размере от 500 до 1000 рублей за антисанитарию. При этом к ответственности по ней привлекают крайне редко.

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«Более того, нередко уполномоченные органы попасть в частную собственность не могут — им просто не открывают. В моем избирательном округе есть такие примеры», — добавил зампред.

Ранее в Госдуме предложили запретить употребление алкоголя в поездах, самолетах и на кораблях. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение 28 ноября.

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