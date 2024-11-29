В Госдуме захотели запретить распитие алкоголя в поездах и самолетах

Сенатор Сергей Михайлов и несколько депутатов внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили запретить пассажирам употреблять алкоголь в самолетах, поездах и на судах дальнего плавания. Об этом сообщает портал Tourdom.ru.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на статистику за 2021-2023 годы, согласно которой «на объектах транспортной инфраструктуры, в поездах, на воздушных и водных судах» было зафиксировано более 500 тысяч нарушений запрета на курение и более 280 тысяч нарушений запрета на распитие спиртных напитков.

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«Данные правонарушения могут повлечь за собой конфликтные ситуации с экипажем транспортных средств и пассажирами, а также другие, более тяжкие, уголовно наказуемые правонарушения», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим сенатор и депутаты предложили, помимо запрета на распитие алкоголя в самолетах, поездах и на кораблях, повысить штрафы за распитие алкоголя в общественных местах. По их мнению, размер действующих штрафов не способен предотвратить нарушения, поскольку он не пересматривался с 2013 года.

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Также предлагается повысить штрафы за употребление наркотических средств и повторные правонарушения.

«Реализация законопроекта не предполагает увеличения численности работников федеральных органов исполнительной власти, не окажет влияния на деятельность органов государственной власти субъектов [России]», — сказано в пояснительной записке.

Tourdom.ru отмечает, что законопроект был внесен в Госдуму 28 ноября, из чего следует, что его предварительное рассмотрение, вероятно, состоится только в следующем году. Согласно информации на портале Системы обеспечения законодательной деятельности, в настоящее время законопроект направлен в комитеты Госдумы.