EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Госдуме захотели запретить распитие алкоголя в поездах и самолетах

18:09 29.11.2024

Сенатор Сергей Михайлов и несколько депутатов внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили запретить пассажирам употреблять алкоголь в самолетах, поездах и на судах дальнего плавания. Об этом сообщает портал Tourdom.ru.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на статистику за 2021-2023 годы, согласно которой «на объектах транспортной инфраструктуры, в поездах, на воздушных и водных судах» было зафиксировано более 500 тысяч нарушений запрета на курение и более 280 тысяч нарушений запрета на распитие спиртных напитков.

Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
Общество8 минут чтения

«Данные правонарушения могут повлечь за собой конфликтные ситуации с экипажем транспортных средств и пассажирами, а также другие, более тяжкие, уголовно наказуемые правонарушения», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим сенатор и депутаты предложили, помимо запрета на распитие алкоголя в самолетах, поездах и на кораблях, повысить штрафы за распитие алкоголя в общественных местах. По их мнению, размер действующих штрафов не способен предотвратить нарушения, поскольку он не пересматривался с 2013 года.

Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка
Мир4 минуты чтения

Также предлагается повысить штрафы за употребление наркотических средств и повторные правонарушения.

«Реализация законопроекта не предполагает увеличения численности работников федеральных органов исполнительной власти, не окажет влияния на деятельность органов государственной власти субъектов [России]», — сказано в пояснительной записке.

Tourdom.ru отмечает, что законопроект был внесен в Госдуму 28 ноября, из чего следует, что его предварительное рассмотрение, вероятно, состоится только в следующем году. Согласно информации на портале Системы обеспечения законодательной деятельности, в настоящее время законопроект направлен в комитеты Госдумы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Общество
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
8 минут чтения
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Мир
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка
4 минуты чтения
Просто чилловый парень
Интернет и мемы
Просто чилловый парень
В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами
7 минут чтения
Мне отрезали половину языка
Общество
Мне отрезали половину языка
Это был рак. Я боялась, что не смогу говорить, но все обошлось и я просто картавлю
11 минут чтения
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Общество
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Почему язык психотерапии так бесит и как общаться с диванными психологами, чьих советов вы не просили
3 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.