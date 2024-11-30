Использование родителями лосьона от облысения привело к синдрому оборотня у детей

Центр фармакологического надзора Наварры обнаружил, что у младенцев, чьи родители использовали лосьоны с миноксидилом для борьбы с облысением, может развиваться гипертрихоз, известный также как синдром оборотня — состояние, которое характеризуется чрезмерным ростом волос по всему телу. Об этом сообщает El País.

Издание пишет, что подобные средства от облысения продаются в аптеках без рецепта и не считаются лекарствами, при этом они не всегда могут остановить выпадение волос. В то же время синдром оборотня может вызвать у детей проблемы с сердцем и почками в раннем возрасте.

Всего в европейских странах зафиксировано 11 случаев рождения детей с синдромом оборотня.

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«Выявление этой проблемы произошло благодаря сообщению о случае с младенцем, у которого в течение двух месяцев обильно росли волосы на спине, ногах и бедрах», — рассказала Габриэла Элизондо, руководитель отдела в Центре фармаконадзора. Она добавила, что в ходе беседы с семьей выяснилось, что отец использовал лосьон с миноксидилом. Мужчина был в отпуске и много времени проводил с ребенком, но как только он прекратил использовать средство, у ребенка исчезли все симптомы.

После этого исследователи проанализировали другие случаи гипертрихоза, зарегистрированные в Испанской системе фармаконадзора (FEDRA). В результате было выявлено еще шесть случаев синдрома оборотня у младенцев в возрасте до девяти месяцев, чьи родители использовали миноксидил.

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В своем информационном бюллетене Центр фармаконадзора заявил, что «появление генерализованного гипертрихоза у младенцев в результате случайного воздействия миноксидила является серьезным» явлением, которое может вызывать тревогу и заставить родителей отправить ребенка на обследование, что, в свою очередь, «может стать причиной большого стресса для семей пациентов».

Элизондо добавила, что пока неясно, как именно миноксидил передается ребенку. Одна из версий — передача через кожу, поскольку у младенцев верхний слой эпидермиса тоньше, чем у взрослых. Второй вариант — через ротовую полость, когда младенцы соприкасаются с кожей родителей.