Единоросса обвинили в совращении малолетнего

В Славгороде в Алтайском крае городской суд отправил в СИЗО бывшего директора лицея №17 и председателя местного отделения «Единой России» Сергея Харченко по обвинению в совращении старшеклассника. Какую статью ему вменяют, неизвестно, пишет «Сибирский Экспресс».

По данным неназванного источника агентства «Банкфакс», Харченко арестовали до 27 января 2025 года и отправили в следственный изолятор в Барнауле. Поводом для разбирательства послужило обращение в полицию матери школьника. Утверждается, что женщина, чье имя не называется, передала правоохранительным органам запись видео-звонка и переписку своего сына с Харченко.

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«Мужчина будто бы присылал подростку непристойные видео со своим половым органом и мастурбацией, предлагал отправить подобные кадры в ответ», — пишет «Банкфакс». Агентство отмечает, что после обращения матери школьника Харченко, вероятно, задержали.

По данным «7х7», Харченко возглавлял славгородское отделение «Единой России» и фракцию партии в горсобрании. Однако информация о нем исчезла с сайта администрации города, а 28 ноября «Банкфакс» сообщил, что в лицее №17 поменялся директор. Исполняющим обязанности руководителя учебного заведения назначили замруководителя по учебно-воспитательной работе Ирину Сингач.

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Также агентство предположило, что аккаунт Харченко в соцсетях мог быть взломан, «в результате чего ученик и получил непристойное видео».

В свою очередь, спикер Заксобрания и глава алтайских единоросов Александр Романенко заявил, что ему ничего неизвестно о проверке в отношении Харченко. Он также пообещал исключить экс-директора лицея из партии, если «информация о противоправных действиях подтвердится правоохранительными органами».