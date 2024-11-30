EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Единоросса обвинили в совращении малолетнего

12:35 30.11.2024

В Славгороде в Алтайском крае городской суд отправил в СИЗО бывшего директора лицея №17 и председателя местного отделения «Единой России» Сергея Харченко по обвинению в совращении старшеклассника. Какую статью ему вменяют, неизвестно, пишет «Сибирский Экспресс».

По данным неназванного источника агентства «Банкфакс», Харченко арестовали до 27 января 2025 года и отправили в следственный изолятор в Барнауле. Поводом для разбирательства послужило обращение в полицию матери школьника. Утверждается, что женщина, чье имя не называется, передала правоохранительным органам запись видео-звонка и переписку своего сына с Харченко.

Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Сделала две операции. Это было страшно, у меня даже шла кровь из глаз. Все закончилось идеально, а я стала лучше слушать себя
Общество8 минут чтения

«Мужчина будто бы присылал подростку непристойные видео со своим половым органом и мастурбацией, предлагал отправить подобные кадры в ответ», — пишет «Банкфакс». Агентство отмечает, что после обращения матери школьника Харченко, вероятно, задержали.

По данным «7х7», Харченко возглавлял славгородское отделение «Единой России» и фракцию партии в горсобрании. Однако информация о нем исчезла с сайта администрации города, а 28 ноября «Банкфакс» сообщил, что в лицее №17 поменялся директор. Исполняющим обязанности руководителя учебного заведения назначили замруководителя по учебно-воспитательной работе Ирину Сингач.

«Верните мальчиков домой»
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
Мир12 минут чтения

Также агентство предположило, что аккаунт Харченко в соцсетях мог быть взломан, «в результате чего ученик и получил непристойное видео».

В свою очередь, спикер Заксобрания и глава алтайских единоросов Александр Романенко заявил, что ему ничего неизвестно о проверке в отношении Харченко. Он также пообещал исключить экс-директора лицея из партии, если «информация о противоправных действиях подтвердится правоохранительными органами».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Общество
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Сделала две операции. Это было страшно, у меня даже шла кровь из глаз. Все закончилось идеально, а я стала лучше слушать себя
8 минут чтения
«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Общество
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
8 минут чтения
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Мир
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка
4 минуты чтения
Просто чилловый парень
Интернет и мемы
Просто чилловый парень
В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.