Женщина избила четырехлетнюю дочь и рассказала подруге о ненависти к ней 

В городе Прокопьевск Кемеровской области 28-летняя женщина по имени Ольга избила свою четырехлетнюю дочь ремнем, прислала видео с результатами побоев подруге и спрашивала у той совета, в какой детдом отдать девочку. Об этом сообщает пропагандистский телеканал RT, а также телеграм-канал «ЧП Кузбасс».

«Марин, я ее прям ненавижу. Почему-то я ее прям ненавижу. У меня такая ненависть, у меня даже к человеку, к врагу такого нет. Конченная, я ее просто ненавижу. Это просто не моя дочь», — говорит женщина в аудио-сообщении, которое опубликовал RT, и пугает девочку тем, что сдаст ее в детдом.

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Знакомая Ольги рассказала RT, что та одна воспитывает девочку и ведет асоциальный образ жизни. «Я, когда увидела видео, подумала:”«Как же так? Ты ведь сама в детдоме выросла”», — сказала собеседница канала.

В другом аудио-сообщении, которое опубликовал телеграм-канал «ЧП Кузбасс», Ольга признается, что у них дома было «нечего жрать» и тогда она предложила дочке три маленьких кусочка сала, но та не стала его есть и выбросила. «Ну, это пиздец, Марин. У меня прям нервы, я ее прям отхуярила, у нее прям синяки», — говорит она.

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Кроме того, на опубликованной записи женщина пугала ребенка тем, что она «скоро умрет», если та не будет слушаться. На заднем фоне слышен плач девочки, а мужской голос спрашивает, зачем Ольга издевается над дочерью.

Телеканал РЕН со ссылкой на Следственный комитет по Кемеровской области сообщил, что полиция начала проверку, а девочке назначена судебно-медицинская экспертиза.